Hoogte woontoren Scheldevesting stuit op verzet bij omwonenden uit de buurt

Rabobank sluit drie geldautomaten in Nieuw-Vos­se­meer, Halsteren en Roosendaal

4 oktober NIEUW-VOSSEMEER / HALSTEREN / ROOSENDAAL - De Rabobank sluit per direct drie geldautomaten in West-Brabant. Het gaat om de automaten aan de Rondsel in Halsteren, de Nieuwe Markt in Roosendaal en aan de Achterstraat in Nieuw-Vossemeer. Reden hiervoor zijn twee recente plofkraken in Chaam en Dongen.