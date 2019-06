Hoogste fontein van Nederland staat nog stil, monsters genomen

BERGEN OP ZOOM - In de loop van deze week wordt duidelijk of de fontein in de Bergse Binnenschelde terecht is stilgezet. Waterschap Brabantse Delta heeft maandag watermonsters genomen waarvan de uitslag over enkele dagen wordt verwacht.

Burgemeester Frank Petter besloot de hoogste fontein in Nederland zondag uit te schakelen na berichtgeving over giftige blauwalg in de Bergse waterplas. De blauwalg zou via nevel van de fontein verspreid worden. Bij inademing kan dat mogelijk schadelijk zijn. Het is bekend dat blauwalg onder andere maag-, darm- en huidklachten kan veroorzaken. Niet alleen bij inslikken, maar ook bij contact van huid en ogen.

‘Telefoon stond roodgloeiend’

Inmiddels is duidelijk dat bewoner Theo Terdu van de Bergse Plaat zondag een dringend beroep deed op Petter om de fontein stil te zetten. Terdu zegt dat bij hem de telefoon roodgloeiend stond van bezorgde Plaatbewoners die opriepen tot actie. De Bergenaar vroeg Petter hem per ommegaande te bevestigen dat de fontein uit zou gaan. Als dat niet gebeurde, zou Terdu de minister van volksgezondheid vragen om in te grijpen. De burgemeester wees erop dat het waterschap tot dat moment weliswaar geen toxische blauwalg had geconstateerd, maar dat vanwege eventuele maatschappelijke onrust en stijging van temperatuur de fontein toch uitgeschakeld zou worden.

Quote Wij zijn als Waterschap alleen bezig met de waterkwali­teit van de Binnen­schel­de Evelien Overbeek, waterschap Brabantse Delta Waterschap Brabantse Delta kon maandag niet zeggen of nevel inderdaad schadelijk is bij inademing. ,,Wij zijn als Waterschap alleen bezig met de waterkwaliteit van de Binnenschelde”, aldus Evelien Overbeek. ,,Wij nemen monsters en geven de resultaten door aan de gemeente. We hebben bijvoorbeeld 11 juni en ook weer vandaag monsters genomen.” Of de monstername van maandag te maken heeft met de commotie, weet Overbeek niet.

‘Geen schadelijke blauwalg’

Bart Jansen, omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant, stelde dat er momenteel in het zwemgedeelte geen schadelijke blauwalg zit. Dat gedeelte controleren zij namelijk.