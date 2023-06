Hoogspanningsstation Tennet toch op een terp: ‘Voor dijk is geen plek’

Nacompetitie derde/vierde klasse & vierde/vijfde klasse Be Ready stapje dichterbij lijfsbe­houd, Sprundel maakt zich op voor promotiefi­na­le

Sprundel mag zich opmaken voor de promotiefinale en Be Ready kan het derdeklasserschap nog veiligstellen. In de vierde en vijfde klasse vielen ook genoeg beslissingen in deze nacompetitieronde. Lees alles na in dit overzicht.