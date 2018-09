Hoogerheidese kinderen moeten nog wachten op nieuw klimrek

HOOGERHEIDE - Bij de basisschool de Stappen in Hoogerheide komt een nieuw klimrek. Maar dat gaat nog wel even duren.

Naast de basisschool stond altijd een klimrek waar behalve de kinderen van De Stappen ook andere kinderen uit de buurt gretig gebruik van maakten. Begin dit jaar werd bij een controleronde van de speeltoestellen het klimrek bij De Stappen onveilig bevonden. Het werd afgekeurd en de gemeente plaatste er een hek rond.

Handtekeningenactie

Een aantal kinderen van de basisschool pikte het niet langer dat het klimrek niet vervangen wordt en begon een handtekeningenactie onder de kinderen van de school en de buurt. De oogst was 150 handtekeningen en die werden gisterochtend in het gemeentehuis in Hoogerheide overhandigd aan wethouder Jeffrey van Agtmaal.

Goed nieuws

Vier kinderen van De Stappen, Kevin Smits, Inge Eldering, Luc Peeters en Feline Potten, werden door Van Agtmaal in de kamer van de burgemeester ontvangen. ,,Niet raar dat het klimrek is afgekeurd", vertelde Van Agtmaal. ,,Dit ding is al meer dan 30 jaar oud." Kevin Smits wilde van de wethouder horen of er een nieuw klimrek komt. Van Agtmaal had goed nieuws. ,,De gemeente gaat extra geld uittrekken voor het onderhoud van speeltuintjes en het vervangen van speeltoestellen."