Hoogerheide overvol door De Lentefeesten

Op de braderie in De Raadhuisstraat staan behalve veel kooplui ook verenigingen. De Stichting Happynezz is ook aanwezig. Ze zamelen geld in voor hun jaarlijkse vakantieweek voor mensen met een beperking. In hun kraam kan men een gok wagen voor hoeveel geld aan boodschappen er in een volle winkelwagen ligt. Een gokje wagen kost een euro. Gerry Maas van Happynezz kijkt in de geldkist en schat dat er al een paar honderd euro is binnen gekomen. ,,En we hebben nog een paar uur te gaan.”