Hoogerheide krijgt nog dit jaar een beweegpark

Voor jong en oud

Woensdagavond presenteerde het DPH de vergevorderde plannen. In het park komen verschillende toestellen waaronder enkele fitnessapparaten, een goaltje en een skatebaantje ,,Er komen in totaal tien toestellen”, vertelt DPH voorzitster Eline de Lange. Ze voegt er aan toe dat alle toestellen hufterproof zijn. ,,Het beweegpark is bedoeld voor jong en oud en krijgt daardoor ook een sociale functie waar jong en oud elkaar ontmoeten”.

Het Philomenahof is nu nog het domein van hangjongeren en is volgens De Lange een verloren hoek. Ze zegt dat het voor 99 procent zeker is dat het beweegpark er komt. De kosten voor de aanleg en de toestellen bedragen rond de 40.000 euro. ,,En dat is gedekt”, zegt de wethouder. ,,We hadden nog geld over van het Integraal dorpsontwikkelingsplan (IDOP) Hoogerheide en met dat geld kunnen we het beweegpark bekostigen”.