Hoogerheide geteisterd door gifgehaktballen: maag van hond moest worden leeggepompt

HOOGERHEIDE - Voor de vierde keer dit jaar zijn er met rattengif vermengde gehaktballen gevonden in Hoogerheide. Deze keer was het afgelopen zaterdag raak in de speeltuin aan de Plesmanlaan en in de Fokkerlaan. De politie zegt te weten van de vleesproducten en vraagt bewoners voor meer informatie.

De man van Rian Bolders was zaterdag aan het wandelen met hond Pukkie, toen hij volgens Rian zag dat er iets blauws in zijn mond zat. "Hij heeft toen de mond van Pukkie opengedaan en alles daaruit gehaald. Ik vertrouwde het alleen niet, dus gingen we naar de dierenarts waar zijn maag werd leeggepompt. En daar zat dus nog gif in. Puur rattengif, volgens de dierenarts. Ze zei dat je daar bloedingen van kan krijgen en daar gaat een hond dan dood aan natuurlijk. Als mijn man het niet had gezien had de vier maanden oude Pukkie het niet overleefd. Dit is al de vierde keer dit jaar, dat ik er van hoor!"

Ook andere buurtbewoners hebben de blauwe gehaktballen gezien. Zo ook de vader van Felix Hunting, wie de gehaktballen bij het speeltuintje had verwijderd met plastic zakken en inleverde bij de politie. Felix plaatste die dag ook een bericht op Facebook om buurtbewoners te waarschuwen. Wie de gehaktballen door de wijk verplaatst en waarom dat gebeurt, is onbekend bij zowel wijkbewoners als politie. "Het is inderdaad niet de eerste keer dat wij hier melding van krijgen", zegt politiewoordvoerder Cristel Willems. "Wij weten alleen nog niet zeker of het ook daadwerkelijk gif is, wij wachten nog op reactie van specialisten. We nemen het echter wel serieus."