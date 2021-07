Hoofdverdachte ‘speciekuipmoord’ beweert dat Johan van der Heyden is overleden door dodelijke inspuiting

Scouting Bergen op Zoom gered: Oplossing voor kamperen in de maak

8 juli BERGEN OP ZOOM - De toekomst voor de scouting in Bergen op Zoom is veiliggesteld. Daar waar het kamperen eerder aan banden werd gelegd, ziet de gemeente nu ook in dat het houden van jeugdkampen een essentiële activiteit is voor scoutingclubs. Het kamperen blijft, er wordt gewerkt aan een regeling waar de voorwaarden in staan.