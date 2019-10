Honderden kinderen lopen mee met jeugddefilé in Bergen op Zoom

Twee gewonden na ongeval tussen vrachtwa­gen en meerdere auto's op A4 bij Hoogerhei­de

15:29 BERGEN OP ZOOM - De A4 vanuit Antwerpen en de A58 vanuit Vlissingen in de richting van Bergen op Zoom zijn vrijdagmiddag enkele uren afgesloten geweest door een ongeluk. Twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis. Bergen op Zoom is zowel via de A4 vanuit Antwerpen als via de A58 vanuit Vlissingen niet te bereiken. Rond 15.20 uur was de weg weer vrij, zo meldde de ANWB.