Honderden handtekeningen voor behoud super in De Gagel

BERGEN OP ZOOM - Ruim vierhonderd mensen willen dat er een supermarkt blijft in winkelcentrum De Gagel. Zij tekenden de online petitie die de PvdA samen met buurtbewoners heeft opgesteld. ,,Een duidelijk signaal dat de wijk Gageldonk Oost behoefte heeft aan een eigen supermarkt”, stelt raadslid Adam Ahajaj (PvdA) die zelf in de wijk woont.

,,Veel mensen maken zich met ons zorgen om het verdwijnen van de supermarkt”, stelt Ahajaj. Heel wat ouderen, mensen zonder auto of bewoners die slecht ter been zijn, zijn afhankelijk van de buurtsuper. Daarbij komt dat de winkel zorgt voor wat levendigheid in de wijk. ,,En dat is een niet te onderschatten belang”, stelt Ahajaj. ,,Gageldonk is een wijk die extra aandacht verdient. Goede voorzieningen, faciliteiten en sociale cohesie zijn van extra belang om de kans op verloedering tegen te gaan.”

Aldi naar De Zeeland

De Aldi, die nu nog in winkelcentrum De Gagel zit, heeft plannen om te verhuizen naar De Zeeland. De discounter probeerde dat in 2017 ook al voor elkaar te krijgen samen met eigenaar Jos Slaats van De Zeeland Leisure & Shopping. Dat mislukte omdat de gemeente ooit heeft afgesproken dat er maar één supermarkt in De Zeeland mag zitten.

Slaats en de Aldi wagen nu een tweede poging. De prijsvechter moet een plek krijgen in de nieuwbouw tussen de Big Bazar en de Woonboulevard. De Aldi zou daar een supermarkt van 1400 vierkante meter winkeloppervlakte krijgen en dat is heel wat meer dan de huidige 800 vierkante meter in De Gagel. Er ligt een uitgebreide aanvraag bij de gemeente. Een besluit is nog niet genomen.

Handtekeningenactie meewegen

De PvdA hoopt dat het college van burgemeester en wethouders de honderden handtekeningen mee weegt in de uiteindelijke beslissing. ,,We blijven ons inzetten voor een supermarkt in De Gagel. De handtekeningenactie laat zien hoe belangrijk de supermarkt is op die plek.”

Eerder stelde Ahajaj al dat het college niet teveel de nadruk moet leggen op het oppimpen van het Piusplein in Gageldonk-West. Daar gaat winkelcentrum De Gentiaan tegen de vlakte om plaats te maken voor een heel nieuw winkelcentrum. Veel oudere bewoners uit de wijk Gageldonk-Oost hebben daar volgens de PvdA niets aan.

Er moet een supermarkt blijven in De Gagel

Dus ook als de Aldi vertrekt uit De Gagel, willen de sociaal-democraten dat de gemeente haar best doet om een andere supermarkt aan te trekken.