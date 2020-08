Honderden Bergenaren hebben zich laten testen op corona

Op de eerste dag zijn er 268 tests afgenomen. Vrijdag kwamen er tot 13.00 uur 184 mensen langs om zich te laten testen op het virus.

Woordvoerder Jeroen Polman van de GGD West-Brabant is dan ook tevreden over de toeloop. ,,Het is fijn dat mensen gehoor hebben gegeven aan onze oproep om zich te laten testen.”

In hoeverre heeft virus zich verspreid?

Quote Wij doen een oproep aan geteste personen om thuis te blijven, niet naar buiten te gaan en geen bezoek te ontvangen tot de uitslag van de test Jeroen Polman Uit het bron- en contactonderzoek van de GGD bleek vorige week dat er 32 besmettingen in Bergen op Zoom waren. Een flink aantal daarvan kon gelinkt worden aan de moskee. Daarom besloot de instantie om een tijdelijke testlocatie naast het gebouw op te stellen om in kaart te krijgen in hoeverre het virus zich in de Marokkaanse gemeenschap had verspreid.

,,We zijn tevreden over de samenwerking met de gemeente en het bestuur van de moskee”, zegt Polman daarover. ,,De vrijheid die we kregen om de teststraat zo snel te kunnen inrichten was enorm belangrijk.”

Thuis blijven

Mensen die langs zijn geweest, krijgen binnen 48 uur te horen of ze positief of negatief zijn getest. ,,Wij doen een oproep aan geteste personen om thuis te blijven, niet naar buiten te gaan en geen bezoek te ontvangen tot de uitslag van de test.”

Volledig scherm De coronateststraat stond tijdelijk opgesteld op de parkeerplaats bij de moskee aan de Wattweg. © peter van trijen/pix4profs Maandag volgt vanuit de GGD een analyse om te kijken hoe het is gesteld met de verspreiding van het virus. ,,Daarvan brengen we vervolgens de gemeente en de moskee op de hoogte. Voor de moskee is het ook belangrijk om te weten hoe de verspreiding onder de gemeenschap is.” Voor de gemeente is de analyse belangrijk om te kijken of er lokale maatregelen moeten volgen.

Ook niet-moskeegangers getest

De teststraat was in eerste instantie vooral bedoeld voor moskeegangers of hun naasten. Daar ontstond wat ophef over, maar de capaciteit van de GGD was niet genoeg om de hele stad te testen op die twee dagen. Toch mochten ook mensen die geen link hebben met de moskee zich laten testen. Daar is volgens Polman ook gebruik van gemaakt. ,,Dat vonden we prima, maar onze focus lag nu op de gemeenschap van de moskee.”