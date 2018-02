Hondenbezitters opgelet: opnieuw blauwe gehaktballen in Hoogerheide

VIDEO Potje dweilen met Prins en nar op d'n Erremeblok

14:05 BERGEN OP ZOOM - Terwijl een groot deel van Berrege nog op één oor lag, was prins Nilles III alweer volop in touw. Met zijn boereploeg kwam hij langs in het Gertrudishof, het complex voor ouderen dat in de volksmond nog steeds d'n Erremeblok wordt genoemd.