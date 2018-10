Hond Suus in de opvang bij Le Garage

Kinderen, leidsters maar ook ouders zijn enthousiast. Dat was niet meteen het geval geeft eigenaar Johan Bosters van Le Garage toe. ,,We hebben de komst van Suus zorgvuldig voorbereid." Belangrijk bezwaar van sommige leidsters en ouders was allergie. ,,Daarom is gekozen voor een Labradoodle, een hond geschikt voor mensen met een allergie en een ras dat dol is op aandacht, spelen en kinderen", vertelt Anja Granneman, baliemedewerker bij Le garage. Zij is de aanjaagster van het project.

Aaien

Hond Suus gaat na werktijd ook met haar mee naar huis. Bij Le garage zit de hond in het kantoor naast de balie. ,,Veel kinderen komen haar meteen even aaien als ze binnenkomen. Anderen gaan niet naar de kinderopvang maar naar Suus", lacht Granneman.

Volledig scherm Kroelen met Suus is voor kinderen een feest. © Mariëtte den Engelse

In de aula is leidster Kristel Mulders met een paar kinderen in de weer met Suus. Een aai, een kroel of een snoepje voor de hond. Wat de kinderen durven, mogen ze doen. Suus vindt het allemaal prima, geniet van de aandacht. Een van de kinderen is terughoudend, wil geen snoepje geven en lijkt geen interesse te hebben voor de hond. Na een minuut of tien ontdooit hij. Voorzichtig geeft hij Suus een aai, even later een snoepje en dan nog een kroel. ,,Dat is precies het effect dat we willen bereiken", zegt Mulders.

Martin Gaus Hondenschool

Suus is nog een pup, moet nog veel leren. Dat gebeurt onder leiding van de Martin Gaus Hondenschool. In korte tijd zien de leidsters al resultaat. ,,Kinderen die eerst bang waren, durven de hond nu te aaien. En dat stimuleert de kinderen die er eerst helemaal niets van moesten weten", zegt Granneman. Ook ouders die sceptisch waren, zijn overstag. Verder wordt rekening gehouden met ouders die echt niet willen dat hun kind in aanraking komt met Suus. De hond komt nooit in de groepen en loopt ook niet vrij rond door de kinderopvang.

Projecten

Wel worden steeds meer leermomenten en projecten opgestart. Hoe ga ik met een hond om, wat mag wel en wat mag niet? Het omgaan met dieren helpt bij de sociale ontwikkeling van kinderen. Ze bieden gespreksstof en kinderen zoeken sneller toenadering als er een dier bij betrokken is, omdat een dier niet oordeelt, zo blijkt uit onderzoek.