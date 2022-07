Hond en baasje rennen, springen, vliegen en duiken bij militaire biatlon op Woensdrecht: ‘Samen genieten’

Twee agressieve mannen in de boeien geslagen tijdens het stappen in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Een agent moest vrijdagnacht in Bergen op Zoom zijn wapenstok gebruiken om zich tegen een agressieve man te verweren. Dat gebeurde rond 01.15 uur in de buurt van een café op de Grote Markt. Een andere man had even daarvoor een horecaportier geslagen.

