Hond Duko verovert School Oost: ‘Ik kan het iedere school aanraden’

Jacques Ariaansz ziet vogels, altijd en overal: ‘Ook in de auto, dan moet je wel even oppassen’

Het is niet druk rond de voedersilo in de tuin van vogelaar Jacques Ariaansz in Bergen op Zoom. De Turkse tortel is minutenlang de enige vogel in de stadstuin, een paar straten verwijderd van de oer-natuur in het Markiezaatsmeer.

31 januari