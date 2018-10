‘Hommage aan onze vader Fons Gieles in Markiezenhof is een cadeautje’

Een feestje. Zo noemen de kinderen Carien, Paul, Mariëlle en Marga het eerbetoon aan hun vader. ,,We liepen al jaren met dat idee, maar omdat geen van ons nog in Bergen op Zoom woont, hebben we hier niet echt meer een netwerk’’, zegt Mariëlle. ,,Ontzettend leuk ook, dat bij de kunstenaars die dit opgepakt hebben veel oud-leerlingen zijn. Qua timing is het heel goed, want nu is de oude generatie er nog om over onze vader te vertellen.’’



Als extra eerbetoon gaat journalist Henk Boot vanavond in een College Tour-achtige setting met de kinderen Gieles en mensen die hem gekend hebben in gesprek over de bevlogen en veelzijdige kunstenaar. Dat gebeurt tussen 20.00 en 21.00 uur in de theaterzaal van het CBK. Voor ieder die een Gieles aan de muur heeft hangen, is er zondag tussen 15.00 en 17.00 uur, in het Markiezenhof een bijeenkomst à la Tussen Kunst & Kitsch. De eigenaren kunnen ‘hun’ Gieles laten fotograferen voor de website www.fonsgieles.nl. Foto’s van de eigenaren met hun kunstwerk komen in een speciale Gieleskrant van SynapsZ.