Hollen of stilstaan in fietsbranche, klant over de rooie: ‘Corona maakt mensen ongeduldig’

Collega's overleden Bergse Nicole wandelen 25.000 euro bij elkaar voor coronahulp: ‘Het is hartverwar­mend’

21 december BERGEN OP ZOOM - Zeiknat komen Gitta Matthijssen en Maud Koopman aan bij kinderverblijf Polleke in Hoogerheide. De plek waar collega Nicole de Regt jaren heeft gewerkt. In actie voor het Rode Kruis, voor meer medische hulp deze coronacrisis. Een tocht die Nicole niet meer kon meemaken. Ze overleed in november aan de gevolgen van corona.