Hogeschool HAS komt naar Bergen op Zoom, nu nog een kamer vinden

BERGEN OP ZOOM - HAS Hogeschool opent al in de loop van 2018 de deuren in Bergen op Zoom. Dat meldt HAS-directeur Godfried Hijl. Wáár de school zich vestigt, laat Hijl nog niet los. ,,Over de locatie zijn we nog in overleg. Eén ding is wel duidelijk, we willen zichtbaar zijn in de stad. Bergen op Zoom is vergelijkbaar met Den Bosch, allebei mooie steden met een rijke historie. In zo'n plaats voelen we ons thuis."

Directeur Hijl benadrukt dat het niet zo is dat er vanaf volgend jaar ook al honderden studenten colleges zullen volgen in de Markiezenstad. ,,Nee, het is een stappenplan. Als eerste beginnen we met een aantal lesprogramma's voor studenten uit het 3e en 4e jaar. Daarnaast zoeken we op korte termijn meer samenwerking met bedrijven in West-Brabant en Zeeland waar onze leerlingen stages kunnen lopen."

Ook zijn er gesprekken met ROC West-Brabant om de overgang van mbo naar hbo in deze regio soepel te laten verlopen.

In de loop van de komende vijf tot acht jaar moet de derde HAS-vestiging (de school is nu gevestigd in Den Bosch en Venlo) met de focus op agro en food groeien naar een opleidings- en onderzoeksinstituut voor honderden studenten. Een deel van de jongeren zal in Bergen op Zoom op kamers gaan. Wethouder Patrick van der Velden liet deze week weten dat de gemeente inmiddels met wooncorporatie Stadlander en verschillende marktpartijen overleg pleegt over huisvesting voor studenten en andere doelgroepen met een smalle beurs.

Stadlander bevestigt dit overleg en meldt dat het bezig is met een inventarisatie van het vastgoed. Of bij deze inventarisatie bijvoorbeeld ook de Scheldeflat wordt betrokken, is onduidelijk. ,,We noemen nog geen namen van potentiële locaties of gebouwen."

Speciale doelgroep

Wie in ieder geval belangstelling heeft om studenten van een betaalbaar onderkomen te voorzien, is vastgoedbedrijf Villex. Deze onderneming is gespecialiseerd in (tijdelijke) verhuur, beheer en transformatie van gebouwen. Zo is Villex beheerder van verschillende studentencomplexen in steden als Middelburg en Leiden.

Bergen op Zoom kent nu nauwelijks tot geen studenten die in de stad op kamers wonen. Met de komst van HAS Hogeschool komt hier de komende jaren verandering in. © DG ,,Je hebt het hier over een speciale doelgroep waar intensief beheer van gebouwen voor nodig is. De gemiddelde student die op kamers wil, wil of kan niet meer dan 450 euro per maand aan huur uitgeven. Als wij in Bergen op Zoom de kans krijgen om bijvoorbeeld een oude school om te bouwen tot studentencomplex, dan hoeven we niet de hoofdprijs te vragen. Ga uit van een kamer van ongeveer 20 vierkante meter waar plaats is voor bed, bureau en een bankje. Per vier studenten gaan wij uit van 1 wc en douche en keukenvoorziening. En ook wifi, gas, licht en schoonmaakkosten zijn dan in de huurprijs verrekend", vertelt Richard Poulisse, vastgoedadviseur bij Villex.

Volgens hem heeft Villex al contact gelegd met de gemeente Bergen op Zoom. ,,Niet alleen over studenten, ook over statushouders. Wij zien overal markt in. Maar nogmaals, bij studenten moet er goed worden nagedacht over het beheer."