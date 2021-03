Hoger waterpeil moet verdroging Brabantse Wal voorkomen: ‘Zet oude stuwen in werking’

Massaal op de motor in coronatijd: ‘Dit kan nog wél samen met vrienden’

4 maart WEST-BRABANT - Zelfs met de deuren van de handel dicht, gaan motoren als warme broodjes over de spreekwoordelijke toonbank. In de afgelopen tien jaar lag het aantal verkochte motoren niet zo hoog als in 2020. Zowel nieuw als gebruikt wisselden recordaantallen van eigenaar. ,,Nu beklinken we de deal ergens op een parkeerplaats”, zegt Ronnie Ros van Ros Motoren in Etten-Leur.