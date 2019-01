HogeNood-app en oranje stickers leiden naar openbare toiletten in Woensdrecht

HOOGERHEIDE - Om winkelend publiek, dagjesmensen en toeristen gastvrij te ontvangen, haakt de gemeente Woensdrecht aan bij een initiatief van de Maag Lever Darm Stichting. Via de HogeNood-app en oranje stickers op gebouwen kunnen mensen zien waar er in de buurt een openbaar toegankelijk toilet is.

,,De vraag om meer openbare toiletten is vorig jaar al aangekaart door de AKT-fractie, daarna hebben diverse stichtingen zich per brief ook bij het college en de gemeenteraad gemeld met het verzoek mee te doen aan de HogeNood-app", vertelt wethouder Jeffrey van Agtmaal.

Telefoon

In die app kan iemand op zijn telefoon zien wat de route is naar de dichtstbijzijnde toegankelijke wc. De app is ontwikkeld vanuit het platform ‘waarkaniknaardewc.nl', opgezet door de Maag Lever Darm Stichting.

Echter, tot voor kort waren alleen de toiletten in de hal van het gemeentehuis in Hoogerheide en die bij camping De Beijaartshoeve in Woensdrecht aangemeld bij de HogeNood-app. Daaraan worden op korte termijn gemeentelijke gebouwen toegevoegd waar mensen naar de wc kunnen, zoals de multifunctionele centra De Biezen in Putte, De Drieschaar in Ossendrecht, De Kloek in Huijbergen en de Kloosterhof in Hoogerheide.

Oproep

,,Als die ook bekend zijn bij de app, kunnen mensen zien dat ze daar terecht kunnen. Tijdens de openingstijden uiteraard", aldus Van Agtmaal, die een oproep doet aan maatschappelijk betrokken ondernemers en particulieren om zich ook aan te melden, zodat ze aan de app kunnen worden toegevoegd. ,,Met name in het buitengebied zou dat een welkome aanvulling zijn voor alle wandelaars en fietsers. Een beetje het Veilig Honk-idee.”

Gratis sticker

Deze week plakte Van Agtmaal al de eerste bijbehorende oranje sticker op de glazen pui van het gemeentehuis, de MFC's volgen op korte termijn. Bedrijven, organisaties en inwoners die mee willen doen, kunnen zo'n sticker gratis afhalen bij het gemeentehuis.

Gastvrij