Hoge parkeerdruk in Raadhuisstraat Hoogerheide onderzocht door ABZ

Bergse tasjesro­ver (34) is al 20 jaar verslaafd aan de heroïne

16:26 BERGEN OP ZOOM/BREDA - Drie tasjesroven in februari in Bergen op Zoom zijn gepleegd onder invloed van zijn zware heroïneverslaving, zei de 34-jarige verdachte J.A. donderdag bij de rechtbank in Breda. ,,Ik had geen heroïne meer en was daardoor zo ziek dat ik die tasjesroven ging plegen.”