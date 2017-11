Hofzaal bomvol bij uitreiking Sakkoprijs

Meer leven in de brouwerij door komst studenten in Bergen op Zoom

12:00 BERGEN OP ZOOM - De horeca in Bergen op Zoom staat te trappelen om 'vers bloed' in het uitgaansleven. Studenten zijn dan ook meer dan welkom. De horeca-ondernemers zien het al helemaal voor zich: meer studenten in Bergen op Zoom betekent meer bezoekers in de kroegen en meer leven in de stad.