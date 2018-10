Hof van Nassau in Steenbergen nadert voltooiing

Bouwschoonmaak

,,We beginnen met de bouwschoonmaak'', zegt Verheuvel. ,,Dat zal wel een paar dagen in beslag nemen.'' Daarna is het de beurt aan het plaatsen van meubels, bedden, nachtkasten... ,,Noem het allemaal maar op. Tot de kleinste dingen toe. Dat moeten we allemaal nog gaan plaatsen.''

De eerste verhuizingen van bewoners staan gepland voor 19 november. In de week daarvoor gaan de medewerkers en vrijwilligers van tanteLouise het nieuwe Hof van Nassau goed inrichten. Bedden opmaken, eten en drinken in de kasten plaatsen. Daarna is het zaak om de bewoners te verhuizen, zonder dat ze er teveel overlast van hebben. ,,De bewoners die nu in Nieuw-Vossemeer zitten, zullen overdag in de Vossenburcht opgevangen worden'', geeft Verheuvel als voorbeeld.

Moderner

Zeker is dat de bewoners straks in een veel moderner huis terecht komen. Er is plek voor 120 mensen. Zij komen in een blok per acht kamers bij elkaar te wonen. Met een gemeenschappelijke ruimte, waar ze ook met zijn allen kunnen koken. Iedere bewoner krijgt een slim polsbandje. Daarmee kunnen ze hun eigen deur openen, maar die van de buurman of buurvrouw niet. Op die manier kunnen ze niet verkeerd lopen. De medewerkers van tanteLouise hoeven hen dan niet te corrigeren en dat scheelt stress. Daarnaast is het voor hen straks net of ze in een gewoon wijkje wonen. Alles is er in het Hof van Nassau: een restaurant, een supermarkt en een fysiotherapeut. Willen ze uit eten? Dan moeten ze, net als ze thuis zouden doen, de jas aantrekken en naar buiten om naar het restaurant te gaan. En ook hier kunnen de bewoners straks niet verkeerd lopen: dankzij het bandje blijven deuren waar ze niet doorheen mogen dicht.