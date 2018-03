Hoeveel kilo's we per dag kunnen leveren aan de veiling? Geen idee!

Dus wat heeft het voor zin dat soort gegevens op te schrijven? Het invullen van dit veilingformulier is echt een wassen neus. En zodra we gaan aanleveren, is het afwachten wat de prijs gaat doen. Veel aanbod en weinig vraag leidt in theorie tot lage prijzen en andersom. Helaas blijkt dit in de praktijk niet te kloppen. Herkenbaar was de televisieaflevering van de Keuringsdienst van Waarde over de macht van supermarkten. Ze willen allemaal de goedkoopste zijn. Daarom worden producenten onder druk gezet om voor een lage prijs te leveren. Nu denkt u misschien: dan leveren jullie toch gewoon een paar dagen niet? Maar dat is geen optie. Als teler moet je van de producten af. Groenten en fruit zijn slechts beperkt houdbaar. En alles aan huis verkopen is met de hoeveelheden die wij telen ook niet te doen.