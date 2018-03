Hoera voor deal suikerlab Bergen op Zoom,maar ook twijfels en vragen

BERGEN OP ZOOM - Op je handen gaan zitten. En zien hoe kansen aan je voorbij gaan. Dat levert niks op. En daarom is de koop door de gemeente van het voormalige suikerlab aan Van Konijnenburgweg een goede zaak. Dat is de teneur in de gemeenteraad van Bergen op Zoom.

Maar vragen en twijfels zijn er ook. Zoals bijvoorbeeld bij Annette Stinenbosch, fractievoorzitter van het CDA: ,,Ik ben erg enthousiast, maar we moeten het allemaal wel betalen. Hoeveel ballen kun je tegelijk in de lucht houden?" Want er speelt nogal wat, zegt ze. Zoals wat het zwembad De Schelp gaat kosten, hoeveel het Eventum. En boven zit er nog het nieuwe onderkomen van de vastenavendbouwclubs aan te komen, de grote renovatie van parkeergarage Achter de Grote Markt, somt ze wat voorbeelden op. ,,We hebben als gemeente al 200 miljoen schuld. Het is heel makkelijk daar meer van te maken'', waarschuwt ze.

Geen getreuzel

Ook iemand als Louis van der Kallen (BSD) is er vol van overtuigd dat de koop van het voormalige suikerlab de moeite waard is. ,,Geen getreuzel, doorgaan met onderhandelen. Dit proces duldt geen uitstel. Want anders gaat mogelijk een ander er met de buit vandoor.'' Maar diezelfde Van der Kallen heeft ook de nodige vragen. ,,Dit moet niet tegen elke prijs.''

Strategisch

En Gertjan Huismans van de VVD zegt: ,,Dit is een strategische zet. De kost gaat voor de baat uit. Je kunt als gemeente je mond vol hebben over kansen, maar als je op je handen blijft zitten gebeurt er niks. Dan blijft het bij praten.'' En dat vindt ook Evert Weys van GBWP: ,,Dit is een slimme zet voor de toekomst. We gaan als gemeente voor het binnenhalen van onderwijs. En we zien kansen in agrofood. Dan moet je als gemeente in actie durven komen.''

Han Verbeem van de PvdA omarmt de deal ronduit. En dat doet ook Peter van den Ouden van GroenLinks: ,,Dit is een heel verstandige zet, Bergen op Zoom moet niet op slot.''

Lijst Linssen is de enige partij die de koop ronduit verkettert en slecht voor de stad vindt.

HAS Hogeschool