Hoera! Voor bier, brood en benzine mogen we de grens weer over

column Vreemd: pretpark en terras mogen wel, maar kermis nog niet?

14 juni Zoete herinneringen bewaar ik aan de kermis. Ik zie mezelf als tienermeisje nog bij de botsauto’s staan in de hoop dat die ene leuke jongen me mee zou vragen. Maar ook de eerste ritjes in de draaimolen van mijn eigen kinderen staan in mijn geheugen gegrift. En niet te vergeten de reportage die ik voor de krant mocht maken op de Bergse kermis in 2007. Of ik de drie nieuwe attracties Speed, Dreamdancer en Skateboard wilde uitproberen?