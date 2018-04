Hoedje op, hoedje af

Van 't Land Lente!

10:01 Zaterdagochtend. Ik word wakker van de zon die opkomt boven de stad. Doordat wij slapen zonder gordijnen, leef ik met het ritme van het weer in het weekend. En omdat het weekend is, is dit voor mij de vaste dag dat ik voor ons fruitbedrijf werk en de wekker niet gaat. Mijn oudste zoon wil mee, maar is het niet met me eens dat het tijd is om uit bed te gaan. Het kost me dan ook wat moeite hem wakker te krijgen. Eenmaal uit bed is hij hetzelfde als ik: klaarwakker. En hij heeft zin om aan de slag te gaan.