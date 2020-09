Hoe ziet Vastenavend eruit? ‘Misschien wordt het nog wel leuker dit jaar’

Of het nu 11-11 is, Neuzebal of zomaar een dweilavond, Joop Mijland is er normaal gesproken bij. ,,Natuurlijk hoop ik dat het doorgaat, maar niet ten koste van alles", vindt hij.



Hij is vol vertrouwen: ,,Bergen op Zoom kennende vinden we hier wel een manier om het toch leutig te maken. Misschien met concerten, en veel buiten. Maar het zal wel anders zijn, het is een feest dat gaat om contacten, elkaar vasthouden, samen ouwehoeren. Dat kan nu niet."



Joop speelt in een dweilband, waar de repetities al wel begonnen zijn. ,,Dat is nodig, maar ook onwijs leuk om weer bij elkaar te zijn. Stel dat er straks echt niks doorgaat, dan vinden we met de band zeker een manier om samen een leuke avond te houden. We laten het zeker niet ongemerkt voorbij gaan."