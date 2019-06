Hoe werden de militairen in Ossendrecht verrast door bliksem?

Update VVD Bergen op Zoom beraadt zich op kwestie illegale caravan­stal­ling van fractielei­der Govers. ’Grote zorgen over kwalijke beeldvor­ming’

19:02 BERGEN OP ZOOM - Bestuur en raadsfractie van de VVD gaan zich beraden op de ‘kwalijke beeldvorming’ die is ontstaan rond fractieleider Rian Govers. Zij runt samen met haar man al enkele jaren een illegale caravanstalling op het agrarische bedrijf in Halsteren. De voltallige coalitie van GBWP, VVD, CDA en GroenLinks heeft ‘grote zorgen’ over de beeldvorming die, beseffen de partijen, direct raakt aan integriteit van bestuur en politiek.