Hoe waterprins Willem-Alexander voorkwam dat De Groote Meer in Ossendrecht helemaal droogviel

Een toekomstige Nederlandse koning die een Belgische jonkheer helpt, het klinkt als een sprookje. Toch vormde het bezoek van de kroonprins aan landgoed De Groote Meer bij Ossendrecht in 2006 een keerpunt voor het drooggevallen ven, een van de grootste in Brabant.

Watermanager op bezoek

Willem Alexander maakte destijds naam als watermanager en boog zich in het jachthuis van de familie Cogels over plattegronden van het 750 hectare grote domein. Waar ooit een waterplas van 54 hectare lag, kon boswachter Wilton de Dooij nu met de auto doorheen rijden. ,,Het was één grote vlakte, net een steppe in Afrika.”

Zeldzame planten en dieren

Omdat De Groote Meer binnen Europa koploper is qua groei-oppervlak voor het zeldzame oeverkruid en het ven een van de weinige broedlocaties vormt voor de geoorde fuut, trok dit Natura 2000-gebied de aandacht. Dus ook de bodem die vanaf de jaren 70 leeggezogen werd voor drinkwaterwinning.

Veel geld aan advocaten

,,Cogels zag het water wegtrekken en vocht daar in zijn eentje tegen, als Don Quichot tegen de windmolens”, vertelt De Dooij, laatste telg uit het boswachtersgeslacht dat sinds 1895 waakt over het landgoed. ,,Dat kostte veel geld aan advocaten, maar vergeefs.”

Tussen 1975 en 2016 heerste er grote droogte, zeker toen ook boeren in de buurt waterputten ging slaan. ,,Bijna alle leven verdween. Bijzondere planten stierven uit, watervogels als de fuut, de doodaars en eenden kwamen niet meer broeden, want soms stond er vijf jaar op rij geen druppel in De Groote Meer.”

Grenspark en Natuurmonumenten

Toen het gebied bij Grenspark Kalmthoutse Heide ging horen en Natuurmonumenten de helft van het landgoed kocht in 1999, keerde langzaam het tij. ,,Zulke organisaties laten zich niet in de luren leggen. Maar pas toen de prins kwam kijken en vond dat er iets moest gebeuren, kon niemand meer zeggen: ‘We schuiven het voor ons uit’.”

Evides laat pijpleiding aanleggen

Of zoals Willem Alexander ooit zelf zei: ‘Ik ben geen techneut of ingenieur en graaf niet in de klei, maar ik kan wel problemen aankaarten.’ Uiteindelijk gaf waterbedrijf Evides opdracht om 5,5 kilometer pijpleiding aan te leggen van het waterrijke Stappersven in het Vlaamse stuk Grenspark naar De Groote Meer. ,,Dat was voor Cogels niet te betalen of te regelen geweest.”

