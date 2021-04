Hoe was het om kind te zijn in Tsjernobyl? ‘Die pop vergeet ik nooit’

Is de grond onder de A4 bij Steenber­gen verontrei­nigd? ‘Erg verontrus­tend’

19 april STEENBERGEN - Bij de aanleg van de A4 bij Steenbergen is mogelijk verontreinigde grond gebruikt. Of dat echt zo is, wordt nu onderzocht en begin 2022 komt de uitslag. ,,Maar moet dat niet sneller? Ik ben ervan geschrokken. Het gaat om veel grond”, zegt Jan Veraart van GewoonLokaal.