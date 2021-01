Hoe ontstaat dit boomschuim eigenlijk?

Allereerst wens ik alle lezers van BN DeStem een goed, gezond, gelukkig en groen 2021 toe. Deze vier g's zijn van groot belang en hopelijk worden deze vier g's ook voor iedereen in ons land de waarheid. Zeker na een jaar vol Covid-19-zaken.

Overigens heb ik dankzij dit virus wel meer tijd buiten doorgebracht dan voorheen. Zelfs met regen was ik buiten te vinden en dan zie je, vooral na een stevige en lange bui, een mooi fenomeen op sommige bomen, namelijk boomschuim.

Iets wits op de boom

Op mijn wandeling in een wat dichter bos trof ik dit boomschuim allereerst aan op een berk en later op een zomereik. Vanuit de verte zie je iets wits op de boom en sommige mensen hadden het al over restjes sneeuw, maar dat is het zeker niet. Weer andere mensen dachten dat het ijshaar is, maar dat is het ook niet. IJshaar, ook wel ijsbaard, genoemd is een structuur die kan ontstaan op dood hout bij een luchttemperatuur die even onder het vriespunt ligt.

In dat dode hout komen schimmels voor en tijdens hun stofwisseling, die ook bij lage temperaturen doorgaat, komt onder meer water vrij. Dit water wordt naar buiten geperst door hele kleine openingen en zo ontstaat ijshaar of ijsbaard. Eén ding is nog wel nodig en dat is een hoge luchtvochtigheid, zodat het water niet kan verdampen. O ja en het mag ook niet te hard waaien, want dan wordt het allemaal verstoord.

Je komt het dus tegen bij of na heel veel regenbuien op boomstammen. Op een afstand lijkt het inderdaad soms of er sneeuw op de boom zit, maar als je dichterbij komt lijkt het net of het spul aan het borrelen is. Dit schuim op de boom ontstaat doordat regenwater langs de stam naar beneden loopt en allerlei stoffen die op de boom zitten opneemt.

Door die stoffen, zoals de eiwitten uit algen die op de boom zitten, ontstaat dat schuim. Als je weleens op het strand loopt, kan je dat fenomeen ook tegenkomen, maar dan veel grootser met hele grote schuimvlokken.