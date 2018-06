Hoe martelares zuster Marie Adolphine uit Ossendrecht de rol van haar leven werd

Flink gedeelte van de Bergse binnenstad op slot tijdens NK tijdrijden

25 juni BERGEN OP ZOOM - Een fors deel van het centrum van Bergen op Zoom is woensdag afgegrendeld vanwege het NK tijdrijden dat die dag wordt verreden. Bewoners van een aantal straten kan de auto niet bij het huis parkeren en via omleidingen probeert de gemeente het verkeer in de stad in goede banen te leiden.