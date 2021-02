Hoe Louis en Dirk op de Brabantse Wal besmet raken met het wielervirus

BERGEN OP ZOOM - Twintig jaar lag het schrijfblokje met zijn handgeschreven aantekeningen in de kast. En keek Rens Meesters (69) er nauwelijks naar om. Sterker nog, hij was ze min of meer vergeten. Tot hij ze twee jaar terug herontdekte. Dat resulteerde in ‘Vanaf de schoolbanken de racefiets op’, een boek over opgroeien op de Brabantse Wal. Waarin de wielersport een dominante rol speelt.

Het is ergens begin jaren zestig als Louis en Dirk de koers voorbij zien razen. Het is ellebogenwerk in de straten van Welberg. Kop over kop gaat het door Pastoor Kerckerstraat. Ze horen het gebrul van de renners, het geratel van de wielen en het geklapper van de kettingen tegen de stalen frames. Eén ding weten ze zeker; dat willen wij ook, wielrenner worden.

Bewondering

‘Vanaf de schoolbanken de racefiets op’ is een autobiografie, die zich afspeelt in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. De periode waarin Rens Meesters opgroeit en besmet raakt met het wielervirus. Hij beschrijft - vanuit de ogen van een kind - hoe de renners en fietsen indruk maken. Zoals die ene blauw-groene Bianchi, de fiets van de wereldberoemde Fausto Coppi.

Vol bewondering kijken Louis en zijn vriendje Dirk naar de koers. Hoe het peloton door de straten raast. Met snelheden van wel vijftig kilometer per uur zien ze Adri Heijnen in de sprint winnen. In het kielzog gevolgd door Van Tichelen en Bastiaansen. Jongens uit de buurt. Ze krijgen ieder hun eigen favorieten. Zoals Jan van Geel, krantenbezorger van het Brabants Nieuwsblad in die tijd. Waarvan de foto’s worden uitgeknipt.

Debuut

Als ze zelf een jaar of zeventien zijn, moet het maar eens gebeuren. Zelf koersen. Van zijn eerste centen koopt Louis een Joco, een racefiets van een kleine Nederlandse fabrikant. En maakt zijn debuut in de koers. Vanaf dan is het ieder weekend raak. Van Sint-Willebrord tot Ovezande onder Goes rijden ze rondjes om de kerk. Waar hij al snel ontdekt dat die criteriums zijn ding niet zijn. Na twee seizoenen is het over en uit.

De koers verdwijnt op de achtergrond. Toch is Rens Meesters altijd blijven fietsen. Ruim 35 jaar is hij lid van toerclub de Pedaleurs. Nadat hij twee jaar geleden stopte met werken, ontdekte hij zijn aantekeningen terug die hij ooit maakte over zijn jeugd. En die vormen nu een tweehonderd pagina's tellend boek. Hij liet sportjournalist Louis Bovée uit Oosterhout meelezen en verwerkte zijn tips.

Bestellen: kirjaboek.nl.