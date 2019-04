‘Hoe lekkerder de lunch, hoe langer we blijven zitten’

Van 't Land‘Gaan we schaften’, werd er tot een paar jaar terug gezegd als we pauze wilden houden. Maar doordat ook onze vakantiekrachten jonger worden en schaften een onbekend woord blijkt te zijn onder de nieuwe generatie, gaan we tegenwoordig maar gewoon pauze houden.

De manier waarop we pauze houden is niet echt veranderd. Waar wij vroeger onze thee leerden drinken met suiker, zie ik mijn neefjes nu suikerklontjes smelten in hun thee. We proberen tegelijk pauze te houden, maar meestal loopt altijd wel bij iemand de planning uit en lukt het toch niet gezamenlijk te lunchen, dus wisselen we elkaar af.

Afgelopen zaterdag lukte het wel weer eens om de lunchpauze samen te houden. De parasols stonden op tegen de felle voorjaarszon en we keken uit over de prachtige, felgroene bladeren van de peren- en pruimenbomen die om ons terras heen staan. We zaten met elkaar aan een van de lange tafels, terwijl de kinderen snel een boterham aten en verder gingen met spelen in de speeltuin. Niemand maakte aanstalten terug aan het werk te gaan.

Waar we vroeger op zaterdag nog weleens croissantjes, pistoletjes en lekker broodbeleg (lees: brie, filet americain) op tafel hadden staan, is het tegenwoordig een stuk soberder. We zijn tegenwoordig al blij als er verse boterhammen zijn en als er naast onze eigen jams en appelstroop - die we ruim in voorraad hebben - ook pasta, speculoos en pindakaas op tafel staat. De eieren die de kippen leggen, worden door onze klanten zo snel geraapt, dat een omelet voor ons er meestal niet meer inzit.

Ik vroeg me af waarom we eigenlijk niet meer zo luxe lunchen. Toen ik vorige week een kilo kaas kocht bij de kaasboer voor tijdens de lunch, zei mijn moeder nog: ‘Zou je dat wel doen? Hoe meer we hebben, hoe sneller het opgaat.’ Ik dacht dat het niet zo’n vaart zou lopen. Toen ik tijdens de pauze zag welke stukken er werden afgesneden en opgegeten, besefte ik hoe naïef ik was geweest. Na de lunch was er slechts een klein stukje van die kilo kaas over.

Toen besefte ik: onze eetlust met een familie van dertien is de reden dat we beter alleen appelstroop en jam kunnen hebben. Want hoe lekkerder het is, hoe meer wij eten. En hoe langer we blijven zitten :)