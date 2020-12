Hoe krijgen de herten in Halsteren straks water en stroom? Kamp nog niet helemaal gered

Twee minderjari­gen aangehou­den in verband met inbraak kantine speeltuin Bergen op Zoom

4 december BERGEN OP ZOOM - De politie heeft donderdagavond twee minderjarige jongens aangehouden in verband met een inbraak in de kantine van een speeltuin in Bergen op Zoom. Een derde verdachte maakte zich uit de voeten toen de politie ter plaatse kwam.