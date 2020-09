Hoe kiezen leerlingen de juiste school? Columnist ‘Eus’ praat West-Brabants onderwijs bij

Het project begint woensdag om 15.30 uur met een online bijeenkomst. Leerkrachten, onderwijsbestuurders, ouders, maar ook bibliotheekmedewerkers of anderen die met jeugd werken, kunnen zich aanmelden via www.kansrijkschakelen.nl. ,,Het doel is om leerlingen in de regio straks kansrijk te laten doorstromen”, zegt Angelique Kleinen van de OMO Scholengroep, die samen met de Stichting SOM het initiatief heeft ontwikkeld.

Olievlek vanuit SOM en OMO

Onder OMO vallen de mavo/vmbo-scholen ‘t Ravelijn in Steenbergen en het ZuidWestHoek College in Ossendrecht. Bij SOM horen de openbare basisscholen De Regenboog in Dinteloord, De Dobbelsteen te Hoogerheide, plus De Noordster en De Kreek in Bergen op Zoom. ,,Maar deze sessie is niet exclusief voor ons. Wij willen de olievlek zijn van waaruit dit thema in ieders het hoofd komt te zitten.”

Quote Het is lastig en onnatuur­lijk: ineens ben je 12 jaar en moet je een cruciale keuze maken Angelique Kleinen, OMO Scholengroep Dat er al zo’n honderd aanmeldingen zijn, geeft volgens Kleinen aan hoe het onderwerp leeft. ,,Het is lastig om een goed advies te geven aan basisscholieren. Het is een onnatuurlijke knip: ineens ben je 12 jaar en moet je een cruciale keuze maken, terwijl sommigen daar wat eerder of later aan toe zijn. We willen we ons baseren op ontwikkeling, talent en leerstijl van elk kind.” Dat moet de overgang naar het vervolgonderwijs soepeler doen verlopen.

Daarom verzamelen OMO en SOM zo veel mogelijk informatie over 10- tot 14-jarigen. ,,Dus hopen dat zo veel mogelijk onderwijspartners meedoen. Ook interviewen we leerlingen en doen onderzoek naar begrijpend lezen. Op 12 mei volgt de evaluatie van de verzamelde resultaten.”

Akyol als online spreker

De online bijeenkomst woensdag vanaf 15.30 uur is voor volwassenen, met schrijver Akyol als gastspreker. ,,Ik heb zelf ervaren hoe oneerlijk het is wanneer je als jongere richting atheneum kunt, maar niet mag van je docent omdat je in een bepaald hokje wordt ingedeeld. Het is belangrijk elke jongere een eerlijke kans te geven”, stelt ‘Eus’.

De Woensdrechtse wethouder Lars van der Beek ziet heil in het project. ,,We moeten leerlingen verder helpen. Als je hier geen interesse in hebt, is dat gewoon dom. Ik moedig iedereen aan: ga gewoon luisteren.” Zijn Steenbergse collega Esther Prent sluit zich daarbij aan. ,,Het is niet alleen belangrijk voor het onderwijs, maar voor iedereen die iets met taal of met onze samenleving te maken heeft.”