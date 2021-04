Hoe kan Woensdrecht beter opboksen tegen extreem weer? Subsidie is er voor goede ideeën

Boek over KOPP Elly’s moeder was depressief, haar vader aan de drank, maar: ‘Mijn ouders kozen niet voor hun problemen’

7 april KRUISLAND - Een KOPP-kind groeit op met ouders met psychische of verslavingsproblemen. Bij Elly Hellemons – De Jong uit Kruisland was van allebei sprake. Ze schreef er een boek over.