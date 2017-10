Hoe gruwelijker, hoe beter: griezelen in Helberg en Klimbos

Het griezelfeest wint in rap tempo aan populariteit. Voorgaande jaren was het lang niet zo druk als vanavond, vertelt Margriet van de Wijdeven, locatiemanager van het Klimbos in Bergen op Zoom. Zeker honderdvijftig kinderen gaan in groepjes het bos in op zoek naar een verdwenen archeoloog.

Het verhaal doet de ronde dat een oude stam, die ooit in het bos leefde, wraak komt nemen. Floor de Groot neemt een groep van twaalf kinderen mee op zoektocht. Onderweg worden de deelnemertjes opgeschrikt door huilende meisjes en zombies die uit het niets opdoemen.

Ymke vindt het maar niets. Ze duikt achter haar vader weg. Een groepje jongens doet alsof ze het niet spannend vinden, totdat ze achterna worden gezeten door twee mannen met motorzagen. Dat is toch wel even andere koek. "Zijn die echt", vraagt een van de ventjes zich af. Dat zijn ze.

Eenmaal in het Klimbos zoeken de kinderen het hogerop. Ook tussen de bomen klinken angstaanjagende geluiden. Met een hoofdlampje op klimmen de jongens en meisjes omhoog en tokkelen vervolgens van boom tot boom. Zeven routes zijn er in totaal en die worden stuk voor stuk uitgeprobeerd.

Helberg

Vijftien kilometer verderop gaat in Welberg achter bijna iedere deur een horror-huishouden schuil en is zelfs de kerk geen veilige haven meer. Helberg is zaterdagavond een toepasselijkere naam voor het anders zo rustige dorpje ten zuiden van Steenbergen.

Twaalf spookadressen kunnen de kinderen bezoeken. Uiteenlopend van eng tot angstaanjagend. Rode bloedvlekken op het routeformulier waarschuwen vooraf hoe spannend het adres is.

Publiekstrekker is de Corneliuskerk. Een rij van zeker tweehonderd man wacht ongeduldig voor de deur. "Hier zijn ze op zondag tijdens de kerkdiensten jaloers op", zegt een van de bezoekers. "Zo druk heb ik het nog nooit gezien." Ook het Horror-hospitaal trekt veel belangstelling.

In de kerk neemt Mieke Testers wraak. Een spectaculaire show. Projecties van Mieke op de kerkmuren zorgen voor een demonisch tintje. De zombies rennen gillend door de kerk en kruipen over de kerkbanken tussen de bezoekers door.

Voor organisator Femke Martens van de stichting Ontspanning Voor Welberg is de avond nu al een succes. "In anderhalf uur tijd hebben we bijna 800 bezoekers binnen gehad. Als het zo doorgaat tikken we vanavond met gemak 1.200 man aan. Mensen komen van heinde en verre."

De stichting organiseert Halloween nu voor het derde jaar op rij. "Het wordt ieder jaar een beetje groter en groter", zegt Martens. "Aan de voorstelling in de kerk doen alleen al 50 acteurs mee en verspreid over het dorp zijn vanavond een kleine 500 mensen actief."