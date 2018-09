Hoe goed ken jij Steenbergen? Beantwoord zelf ook deze vragen uit de Schoolstrijd 2018

QuizSTEENBERGEN - Hoeveel cafés had Welberg in de vorige eeuw, wat was de slagzin van limonadefabriek Troka en hoe ziet het gemeentewapen van Steenbergen er precies uit. Zomaar wat vragen uit de Schoolstrijd 2018.

Deze vragen en nog veel meer moesten de leerlingen uit groep 7 en 8 van vijf scholen uit de gemeente Steenbergen gisteren beantwoorden. Basisschool Merijntje uit Nieuw-Vossemeer wist de meeste vragen juist te beantwoorden en won de tweede editie van de Schoolstrijd 2018, in het gemeentehuis in Steenbergen.

Quiz:

1. In 2014 werd er in Kruisland een bom ontmanteld. Hoe heette die bom?

A. Een R2B2

B. Een voetzoeker

C. Een V1-bom

D. Een V2-bom

2. Welke kern van de gemeente Steenbergen werd heel vroeger ook wel Prinsenland genoemd?

A. Nieuw-Vossemeer

B. Dinteloord

C. Kruisland

D. Willemstad

3. Wanneer werd de Welberg een echt dorp?

A. Tijdens de laatste ijstijd (21.000 jaar geleden)

B. Na de opening van de Corneliuskerk in 1928

C. Na de opening van het viaduct rond 1974

D. Na de oprichting van SC Welberg in 1945.

4. Aan de Dorpsweg in De Heen staat een kruisbeeld. Het was in 1939 een cadeautje van de inwoners van de heen aan pastoor Smoor. Waarom kreeg hij het?

A. Omdat hij 100 jaar werd

B. Omdat hij 40 jaar priester was

C. Omdat hij zijn been had gebroken

D. Omdat hij afscheid nam

5. In het gemeentewapen van Steenbergen staan twee meerminnen. Met hun ene hand houden zij het wapenschild vast. Maar wat hebben zij in de andere hand?

A. De ene heeft een spiegel en de ander een kam

B. De ene heeft een krab en de ander een vis

C. Ze hebben allebei een steen vast

D. Ze hebben allebei een hengel vast

6. Steenbergen verdiende van de 13e tot de 16e eeuw zijn geld aan derrie. Wat is derrie?

A. Zoute veengrond

B. Mest

C. Brandstof

D. Goud

7. In Nieuw-Vossemeer staat sinds 1898 een korenmolen. Hoe heet die molen?

A. De Praeter

B. De Mattenburg

C. De Assumburg

D. De Draoimeule

8. Maak de slagzin af die hoort bij de limonade van de Dinteloordse limonadefabriek Troka. Of de zon schijnt of niet..

A. Drink Troka-limonade en geniet!

B. Vergeet het tandenpoetsen niet!

C. Begin de dag met een lied!

D. Uw dag is goed wanneer u Troka-limonade in uw glas giet!

9. Achter de pannenkoekenboerderij in de Heen staat een huisje. Wat werd daar in de zeventiende eeuw gebakken?

A. Bakvissen

B. Hete lucht

C. Pannenkoeken

D. Brood

10. Hoeveel cafés waren er halverwege de vorige eeuw op de Welberg te vinden?

A. 2

B. 5

C. 10

D. 15

