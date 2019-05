Hoe geeft Bergen op Zoom haar vestingverleden een toekomst?

Groen Zoom maakt bezwaar tegen tenten op eiland bij brasserie De Berk

6 mei BERGEN OP ZOOM - Mogen er wel of niet tijdelijk tenten staan op het eilandje bij brasserie De Berk nabij natuurgebied De Heide in Bergen op Zoom? De commissie Bezwaarschriften buigt zich over die vraag en brengt binnenkort advies uit over de kwestie aan het college van B en W.