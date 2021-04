Hoe gaat het nu met de zwaargewonde zeearend? ‘Er zat nauwelijks leven in’

Schoenen­win­kel Het Rode Laarsje stopt na meer dan een eeuw: ‘Schoenen zijn minder belangrijk geworden’

13 april BERGEN OP ZOOM - Na 108 jaar sluiten Harry en Jan Hamers schoenenwinkel het Rode Laarsje in de Wouwsestraat. Harry en Jan, de derde en vierde generatie in de zaak, laten dit met pijn in het hart weten. ,,Corona gaf het laatste zetje, maar het is een combinatie van vele factoren. Vroeger vonden mensen schoenen belangrijk. Nu maakt het niet uit wat je aan je voeten hebt.”