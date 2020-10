Hoe een bijeenkomst over asielzoekers in Steenbergen totaal uit de hand liep

column Een eetrecen­sent die niet uit eten kan: ‘Ik heb opeens geld óver: wat te doen met al die poen?’

18 oktober Ik heb een probleem. En toegegeven, op de schaal van alles wat er op deze wereld gebeurt, is het niet zo’n groot probleem. Maar toch. Ik zit ermee in mijn maag. Of eigenlijk, het probleem is dat het niét in mijn maag zit.