Hoe draag jij een steentje bij aan een duurzame wereld? Laat het ons weten

39 Supermark­ten doen mee aan kerstactie Voedsel­bank Goed Ontmoet

16:02 BERGEN OP ZOOM - De West-Brabantse voedselbank Goed Ontmoet houdt van 13 tot en met 24 december weer de inzamelactie ‘Doe een boodschap voor een ander', in samenwerking met 39 supermarkten uit de regio. Doel is dat mensen extra producten in hun winkelwagentje leggen voor wie dat zelf niet kan betalen.