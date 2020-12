Hoe de West-Brabantse zwembaden het kopje boven water houden: ‘Er wordt met ons gejojood’

Gezocht: investeer­ders om Zweedse huizen in Halsteren te redden

5 december HALSTEREN - De aankoop van de Zweedse woningen in Halsteren door de zittende huurders is van de baan. De drie huurders krijgen de financiering niet rond. Dat deelde Wout Huijgens mee in de Dorpsraad. ,,We moeten op zoek naar andere investeerders die het hele blok willen kopen.’'