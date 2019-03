Hoe Baudet mij hakkelend een antwoord verschuldigd blijft over de xtc-wereld

Uilen hebben het druk momenteel. Steenuilen roepen nu volop hun langgerekt 'pooeep' om potentiële partners te lokken en concurrenten te waarschuwen. In Zeeland worden ze daarom ook wel 'poepuul' genoemd. Bosuilen daarentegen zijn de troepen al ver vooruit en broeden diep in dikke holle bomen op hun toekomstig kroost.



Ransuilen verlaten hun wintergroepen en veroveren territoria en kerkuilen laten hun spookachtig piepende-deurgeluid horen. En de uil van Minerva is ook neergedaald. Tenminste, dat hoorde ik deze week. De flamboyante uitspreker van deze filosofische wijsheid sprak ik vorige week nadat we beiden te gast waren bij Pauw en Jinek. Hij had het toen niet over uilen maar over het legaliseren van xtc. Ik sloeg hem op de schouder en vroeg of hij wel wist welke wereld daar achter schuil gaat. Dat eerste leverde me direct de hete adem van een bonkige beveiliger in m'n nek, het tweede bleef hakkelend onbeantwoord. Ach, je kunt ook niet alles weten.