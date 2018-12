Hobbykok uit Ossendrecht scoort tot in Amsterdam met zijn BBQ Balls

Politie in West-Bra­bant stuit op 52 kilo illegaal vuurwerk

9:51 Woensdag en donderdag zijn er door de politie in totaal 21 adressen in West-Brabant en Tholen bezocht in de jacht op illegaal vuurwerk. De oogst: 52 kilo zwaar illegaal vuurwerk dat in beslag is genomen.