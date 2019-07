Hitte: meer ouderen met uitdrogingsverschijnselen op spoedeisende hulp Bravis ziekenhuis, in Amphia juist minder drukte

BREDA/ROOSENDAAL - De hitte van de afgelopen dagen leidde in Bravis ziekenhuis tot extra drukte op de spoedeisende hulp. Vooral ouderen werden binnengebracht met uitdrogingsverschijnselen, laat Bravis-woordvoerster Elly Hertoghs weten. In het Bredase ziekenhuis Amphia was het juist rustiger dan normaal op de eerste hulp.

Bedrijfsmanager Frank Jaspers van de spoedeisende hulp in Amphia wijt dat aan de vakantie én aan het feit dat mensen liever binnen blijven bij extreme warmte. ,,Niemand gaat nu voor zijn lol de ladder op om te klussen. We krijgen dus minder ongevallen binnen op de eerste hulp.”

In tegenstelling tot Bravis meldden zich in Amphia amper mensen met hitte-gerelateerde problemen. Reden: mensen houden zich rustig, aldus Jaspers.

De ouderen die Bravis binnen zag komen met tekenen van uitdroging, zijn vervolgens opgenomen, aldus Hertoghs. Amphia constateert ook een stijging van het aantal opnamen. Patiënten worden vanwege de warmte net iets eerder opgenomen, zodat ze wat langer in de koelte van het ziekenhuis kunnen blijven. Vooral ouderen worden eerder opgenomen, zegt Jaspers.

Volledig scherm Het uitdelen van waterijsjes is in Bravis ziekenhuis onderdeel van het Hitteprotocol. Vanaf zaterdag is het protocol weer ingetrokken. © Bravis ziekenhuis

In Bravis ziekenhuis werd dinsdag het Hitteprotocol van kracht. Dat voorziet in maatregelen om patiënten, bezoekers en medewerkers zo goed mogelijk door de warme dagen te loodsen. Extra waterrondes en het uitdelen van waterijsjes horen daarbij. Vanaf zaterdag wordt het Hitteprotocol ingetrokken. ,,De verwachting is dat het zaterdag rond de 24 graden wordt. Op de verpleegafdelingen is het klimatologisch goed toeven”, zegt Hertoghs.

Zwembadjes voor de voeten

Breda probeert de dak- en thuislozen in de stad, zo goed en zo kwaad als het kan, op te vangen op koele plaatsen, zoals in het inloophuis in De Faam. ,,Daar krijgen ze ijsjes, hebben we zwembadjes staan om de voeten te koelen en hebben we de airconditioning aangezet’’, zegt Monique Geurts van Stichting Maatschappelijke Opvang SMO.