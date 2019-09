Historische toestellen landen op Vliegbasis Woensdrecht tijdens bevrijdingsevent

De dag is bedoeld voor inwoners van de gemeente, veteranen en personeel van de basis. Aanmelden is gratis, maar wel verplicht. Op de gemeentelijke website staat een link.

Tussendoor kunnen bezoekers tot 16.00 uur terecht bij een grote verzameling oude voertuigen en re-enactment met mensen die in oude outfits gebeurtenissen navertellen of -spelen. ,,Ook richten we een paviljoen in als Veteranencafé, waar gasten met oude en jonge veteranen kunnen praten over wat ze hebben meegemaakt”, zegt projectleider Jan-Leendert Voetelink.

,,We laten de geschiedenis van onze vliegbasis zien, van voor, tijdens en net na de oorlog tot en met de tijd van nu", vult hoofd communicatie Carola de Groen aan. ,,Dus zijn er ook demonstraties van onze brandweer en de bergingsdienst.” Die is paraat bij actuele vliegtuigongevallen, maar wordt ook ingezet om oude wrakken alsnog te ruimen en de bemanning te bergen.

,,Bevrijdingsband Wachtpost 13 XXXL treedt op in onze kernen, maar speelt met haar Bergse, Woensdrechtse en Steenbergse leden ook op de basis. Bart van der Veen en Jim Raaijmakers richten een expositie in over de oorlog en voor kinderen is er een springkussen", aldus burgemeester Steven Adriaansen. ,,We zijn trots dat we zo samen met de Vliegbasis en onze inwoners stil kunnen staan bij 75 jaar bevrijding.”