Historische tekst van oude ABG krijgt nieuwe plek in gerenoveerde Residentie ABG in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Een historische tekst die bij toeval werd ontdekt op een buitenmuur van het oude ABG - tegenwoordig een appartementencomplex met de naam Residentie ABG - is in ere hersteld. De tekst siert nu de centrale hal van het complex.

Veel oudere Bergenaren zullen zich het Algemeen Burger Gasthuis (ABG) nog als ziekenhuis kunnen herinneren. De ingang van het hoofdgebouw van het ziekenhuis lag aan de Van Dedemstraat in Bergen op Zoom. Het ziekenhuis werd In 1882 in gebruik genomen en bleef dat tot 1968, toen ziekenhuis Lievensberg de taken overnam. Het ABG werd daarna tot 2010 verpleeghuis.

In 2012 ging het complex plat. Het markante hoofdgebouw, een rijksmonument, bleef staan. In 2016 werd het pand aangekocht door Bouwgroep De Nijs-Soffers bv die er acht appartementen en twee penthouses in realiseerde. De nieuwe eigenaren vinden in het gebouw, dat Residentie ABG heet, langzaam maar zeker hun weg.

Als je me vandaag ontmoet

Laat dan heel even horen De naam die mij zo dierbaar is Waarmee ik ben geboren Twee jaar geleden ontdekten ze een tekst op de buitenmuur van de vroegere 'wiegenkamer' (kraamkamer). Volgens bewoner Fon Jansen werd tekst pas zichtbaar toen een schuur die tegen de muur was gebouwd was gesloopt. Jansen: ,,De tekst kon helaas door de verbouwing niet gespaard blijven. Daarom besloot de Vereniging van Eigenaren Residentie ABG de tekst zelf terug te plaatsen in de centrale hal tegen de muur van de familie Doggen en Hoeben, die in appartementen wonen die op de plaats staan waar vroeger de wiegenkamer stond. Een kamer waarin vroeger veel Bergenaren zijn geboren."

De tekst luidt: Als je me vandaag ontmoet - Laat dan heel even horen - De naam die mij zo dierbaar is - Waarmee ik ben geboren. Wie de tekst heeft geschreven is niet bekend.